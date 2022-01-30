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Генсеку ВТО Микурии вручили орден "Достлуг"

Генсеку ВТО Микурии вручили орден "Достлуг" Генеральный секретарь Всемирной таможенной организации (ВТО) Кунио Микурия награжден президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым награжден орденом "Достлуг".
Бизнес
30 января 2022 г. 11:10
Генсеку ВТО Микурии вручили орден Достлуг

Генеральный секретарь Всемирной таможенной организации (ВТО) Кунио Микурия награжден президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым орденом "Достлуг".

Как передает Report, орден Микурии вручил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Сафар Мехтиев.

Генсек ВТО также был награжден Юбилейной медалью, посвященной 30-летию Государственной таможенной службы Азербайджана.

Кроме того, по завершении мероприятия ряд сотрудников Государственного таможенного комитета были награждены медалями.

В завершении, было принято обращение таможенников страны к президенту Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ÜGT-nin baş katibinə “Dostluq” ordeni və yubiley medalı ilə təqdim edilib

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