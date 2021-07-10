Евросоюз запланировал отказаться от автомобилей с ДВС к 2035 году

Страны Евросоюза планируют полностью отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) к 2035 году.

Страны Евросоюза планируют полностью отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) к 2035 году.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg .

Европейская комиссия намерена проводить политику снижения выбросов. Так, в соответствии с планом, 2030 году они должны снизиться на 60, а к 2035 на 100 процентов. Особое внимание будет уделяться легковым автомобилям - на них приходится около 12 процентов всех углеродных выбросов ЕС.

В соответствии с климатической целью, количество выбросов парниковых газов к 2030 году должно сократиться по меньшей мере на 55 процентов от уровней 1990 года. Европа намерена стать первой частью света, где к 2050 году будет достигнута так называемая углеродная нейтральность - достижение нулевых чистых выбросов углекислого газа.

"Другого выхода нет. Достижение углеродной нейтральности к 2050 означает постепенный отказ от продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания не позднее 2035 года",- заявил руководитель отдела перспективных транспортных исследований Колин МакКеррахер.