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Экспортные доходы Azərkosmos достигли 2 млн долларов

Экспортные доходы Azərkosmos достигли 2 млн долларов В январе этого года ОАО Azərkosmos экспортировало в 37 стран спутниковые телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги на сумму 1,8 млн долларов США.
Бизнес
28 февраля 2023 г. 13:16
Экспортные доходы Azərkosmos достигли 2 млн долларов

В январе этого года ОАО Azərkosmos экспортировало в 37 стран спутниковые телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги на сумму 1,8 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в февральском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Экспортные доходы ОАО Azərkosmos составили 80% от его общих доходов.

В пятерку лидеров экспорта за январь 2023 года вошли Великобритания с 408,7 тыс. долларов США, Люксембург - с 359,2 тыс. долларов США, Франция - с 270,2 тыс. долларов США, ОАЭ - со 146 тыс. долларов США и Пакистан - с 87,4 тыс. долларов США.

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