Эксперт: Цены на рынке недвижимости будут продолжать расти

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Рост цен на рынке недвижимости Азербайджана продолжится в течение года.

Как сообщает Report, это прогнозирует гендиректор консалтинговой компании MBA Ltd., эксперт по недвижимости Нусрат Ибрагимов.

"В настоящее время наблюдается незначительный рост рынка недвижимости. По итогам февраля месячный рост составил более 1%, с начала года - более чем на 3%. Ожидается, что эта тенденция продолжится в течение всего года. Рост будет постепенным, за исключением некоторых месяцев".

По словам эксперта, на вторичном рынке жилья цены не только не растут, но даже показывают небольшое снижение.

"На первичном рынке жилья был зафиксирован значительный рост цен. На земельном рынке также наблюдается некоторый сезонный рост цен. Однако рынок коммерческих объектов пока стабилен", - сказал Н.Ибрагимов.