О нас
Report Georgia
Аудио новости

Экономика Европы превзошла ожидания

Экономика Европы превзошла ожидания В апреле текущего года индекс деловой активности вырос с 53,2 до 53,7 балла
Бизнес
24 апреля 2021 г. 12:34
Экономика Европы превзошла ожидания

Рост экономики стран еврозоны превзошел ожидания экспертов: регион показал высокие темпы восстановления от последствий пандемии COVID-19.

Как передает report со ссылкой на CNBC, индекс деловой активности (PMI), согласно проведенному агентством IHS Markit опроса топ-менеджеров крупных компаний, в апреле текущего года вырос с 53,2 до 53,7 балла.

По правилам составителей рейтинга, показатель выше 50 баллов говорит о том, что в стране (или группе стран) наблюдается рост деловой активности.

Как прокомментировал главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон, результаты стран еврозоны оказались неожиданными для аналитиков: ведь власти многих стран региона заново вводили и ограничительные меры, и локдауны, с целью сдержать распространение коронавируса.

Обычно, отметил он, в таких жестких условиях происходят и снижение деловой активности, и экономический спад. Но в реальности мы видим обратное.

Помимо этого, опрошенные IHS Markit корпорации заявили о своих позитивных ожиданиях от ближайшего будущего.

В прогнозе: в ближайшем будущем будет фиксироваться рост расходов на услуги по сравнению с последними несколькими месяцами, когда главными драйверами экономического роста были промышленность и производство.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке European economy exceeds expectations
Версия на азербайджанском языке Avropa iqtisadiyyatı gözləntiləri üstələyib

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В ММ обсудят формирование нового состава ЦИК - названа дата - ЭКСКЛЮЗИВ
В ММ обсудят формирование нового состава ЦИК - названа дата - ЭКСКЛЮЗИВ
23 апреля 2021 г. 11:45
Определились кандидаты в члены ЦИК от ПЕА
Определились кандидаты в члены ЦИК от ПЕА
22 апреля 2021 г. 19:26
Названы независимые депутаты-кандидаты в члены ЦИК
Названы независимые депутаты-кандидаты в члены ЦИК
22 апреля 2021 г. 11:22
Стало известно время формирования нового состава ЦИК
Стало известно время формирования нового состава ЦИК
21 апреля 2021 г. 19:05
Советник президента РФ: Отношения Баку и Москвы - важный пример добрососедства
Советник президента РФ: Отношения Баку и Москвы - важный пример добрососедства
21 апреля 2021 г. 16:37
Исакзаи: ООН готовы помочь в возвращении вынужденных переселенцев Азербайджана в свои дома
Исакзаи: ООН готовы помочь в возвращении вынужденных переселенцев Азербайджана в свои дома
20 апреля 2021 г. 10:54
В Азербайджане похищен унаследованный семьей депутата антикварный самовар
ФотоВ Азербайджане похищен унаследованный семьей депутата антикварный самовар
17 апреля 2021 г. 11:43
Обнародованы запасы медицинских масок в Азербайджане
Обнародованы запасы медицинских масок в Азербайджане
15 апреля 2021 г. 16:16
Обнародовано количество произведенных в Азербайджане медмасок
Обнародовано количество произведенных в Азербайджане медмасок
15 апреля 2021 г. 16:10
В Азербайджане продано около 80 млн медицинских масок 
В Азербайджане продано около 80 млн медицинских масок 
15 апреля 2021 г. 16:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi