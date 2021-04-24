Экономика Европы превзошла ожидания

В апреле текущего года индекс деловой активности вырос с 53,2 до 53,7 балла

Рост экономики стран еврозоны превзошел ожидания экспертов: регион показал высокие темпы восстановления от последствий пандемии COVID-19.

Как передает report со ссылкой на CNBC, индекс деловой активности (PMI), согласно проведенному агентством IHS Markit опроса топ-менеджеров крупных компаний, в апреле текущего года вырос с 53,2 до 53,7 балла.

По правилам составителей рейтинга, показатель выше 50 баллов говорит о том, что в стране (или группе стран) наблюдается рост деловой активности.

Как прокомментировал главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон, результаты стран еврозоны оказались неожиданными для аналитиков: ведь власти многих стран региона заново вводили и ограничительные меры, и локдауны, с целью сдержать распространение коронавируса.

Обычно, отметил он, в таких жестких условиях происходят и снижение деловой активности, и экономический спад. Но в реальности мы видим обратное.

Помимо этого, опрошенные IHS Markit корпорации заявили о своих позитивных ожиданиях от ближайшего будущего.

В прогнозе: в ближайшем будущем будет фиксироваться рост расходов на услуги по сравнению с последними несколькими месяцами, когда главными драйверами экономического роста были промышленность и производство.