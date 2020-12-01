Две крупные британские торговые сети объявили о банкротстве

Arcadia Group и Debenhams из-за кризиса ликвидируются

Британская Arcadia Group, владелец торговых брендов Topshop и Topman, из-за коронавируса запустила процедуру банкротства и передачи компании во внешнее управление.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на компанию.

Отмечается, что потенциальное банкротство поставит под угрозу более 13 тысяч рабочих мест. Arcadia намерена сохранить свои магазины открытыми, а руководство компании останется под временным наблюдением аудиторской компании Deloitte.

"Влияние пандемии COVID-19, включая принудительное закрытие наших магазинов на длительные периоды, серьезно повлияло на все наши бренды", — цитирует агентство слова гендиректора Arcadia Яна Грабинера (Ian Grabine).

Банкротство Arcadia, согласно агентству, будет самым заметным в сфере розничной торговли в Великобритании с начала пандемии. Компания находилась в тяжелом финансовом положении еще до начала пандемии, тогда было принято решение о закрытии магазинов в попытке снизить затраты.

Ранее Arcadia получила предложение о ссуде в размере до 50 миллионов фунтов стерлингов (66,7 миллиона долларов США) от британского ритейлера Frasers Group, однако предложение было отклонено. Frasers также высказала заинтересованность в покупке активов компании.

Arcadia Group Ltd. — одна из крупнейших розничных сетей по продажам одежды, обуви и аксессуаров в Великобритании со штаб-квартирой в Лондоне. Владеет сетью магазинов одежды Burton, Dorothy Perkins, Evans, Miss Selfridge, Topman, Topshop. С 2002 года находилась в собственности британского бизнесмена Филиппа Грина.

Кроме того, британская сеть универмагов Debenhams объявила о ликвидации из-за кризиса, усугубившегося пандемией коронавируса. Под риском увольнения находятся 12 тысяч сотрудников компании, следует из сообщения временного управляющего FRP Advisory.

Debenhams, которая ведет свою историю с 1778 года, вынуждена закрыть 124 магазина после неудавшейся сделке по покупке универмагов ритейлером JD Sports Fashion.

"Были предприняты все разумные шаги для завершения сделки, которая обеспечила бы будущее Debenhams. Однако экономический ландшафт чрезвычайно сложен, и в сочетании с неопределенностью, стоящей перед розничной торговлей Великобритании, жизнеспособная сделка не может быть достигнута", — отметил партнер FRP Advisory Джефф Роули.

Debenhams в ближайшие недели продолжит работать, в том числе в онлайн-режиме, чтобы реализовать "контрактные запасы". "По завершении этого процесса, если не будет получено никаких альтернативных предложений, британские магазины будут закрыты", — отметили в FRP.

Ранее в этом году в Debenhams, испытывавшем финансовые проблемы и до пандемии коронавируса, было введено внешнее управление. Летом, после ослабления ограничений в связи с COVID-19, сеть открыла 124 магазина. По данным на 2019 год, в сети универмагов было занято 25 тысяч человек.