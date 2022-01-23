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Делегация пакистанских бизнесменов посетит Азербайджан

Делегация пакистанских бизнесменов посетит Азербайджан Делегация пакистанских бизнесменов посетит Азербайджан.
Бизнес
23 января 2022 г. 22:16
Делегация пакистанских бизнесменов посетит Азербайджан

Делегация пакистанских бизнесменов посетит Азербайджан.

Как сообщили Report в воскресенье в посольстве Азербайджана в Пакистане, посол Хазар Фархадов посетил различные промышленные регионы Пакистана, которые могут способствовать развитию экономических и торговых отношений между двумя странами.

Во время визита, организованного главой одной из самых влиятельных компаний Пакистана Sardar Group Company, бывшим президентом Исламабадской торгово-промышленной палаты Сардаром Ясиром Ильяс Ханом, посол Х.Фархадов ознакомился с рабочим процессом на заводах и фабриках страны, специализирующихся в пищевой, фармацевтической сферах и информационных технологиях.

В ходе визита было выражено удовлетворение высоким уровнем отношений между двумя странами, была подчеркнута важность дальнейшего расширения экономических связей, а также отмечено, что будет организован визит делегации пакистанских бизнесменов в Азербайджан.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPakistanın iş adamları Azərbaycana səfər edəcək

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