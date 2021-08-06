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CNN уволил троих сотрудников из-за посещения офиса без вакцинации

CNN уволил троих сотрудников из-за посещения офиса без вакцинации Телеканал CNN разорвал контракты с тремя своими сотрудниками, которые посетили офис, не пройдя вакцинацию от коронавируса, чего с недавнего времени требуют внутренние правила компании.
Бизнес
6 августа 2021 г. 08:35
CNN уволил троих сотрудников из-за посещения офиса без вакцинации

Телеканал CNN разорвал контракты с тремя своими сотрудниками, которые посетили офис, не пройдя вакцинацию от коронавируса, чего с недавнего времени требуют внутренние правила компании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС об этом сообщил журналист телеканала Оливер Дарси со ссылкой на президента CNN Джеффа Цукера.

"На прошлой неделе мы узнали о том, что три сотрудника приходили в офис, не пройдя вакцинацию. Все трое были уволены. Хочу дать ясно понять, что мы проводим политику нулевой терпимости по этому вопросу", - привел Дарси в Twitter фрагмент из внутреннего письма Цукера для работников телеканала.

Помимо этого, президент CNN сообщил, что откладывает намеченное на 7 сентября возвращение к офисному режиму работы, теперь руководство телеканала планирует сделать это в середине октября.

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Версия на английском языке CNN sacks 3 employees for coming into office unvaccinated

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