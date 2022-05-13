Цены на аренду дач снизились

В Азербайджане остались считанные дни до начала дачного сезона. Жители столицы, не имеющие дач на берегу моря, как правило, уже заранее начинают поиски сдаваемого в аренду жилья. Насколько приемлемы цены на рынке аренды?

В Азербайджане остались считанные дни до начала дачного сезона. Жители столицы, не имеющие дач на берегу моря, как правило, уже заранее начинают поиски сдаваемого в аренду жилья. Насколько приемлемы цены на рынке аренды?

Один из экспертов рынка недвижимости Эльнур Азадов рассказал Report, что в этом году цены на аренду дач будут ниже, чем в прошлом году.

"За последние 2-3 года в строительство дачных домиков в Азербайджане были вложены значительные инвестиции, бизнесмены проявили активность в этой сфере. В конечном итоге рынок аренды вырос примерно на 10% за год, а конкуренция на рынке усилилась. Поэтому ожидается, что цены будут ниже, чем в прошлом году", - сказал эксперт.

По его мнению, сейчас покупка земли и строительство дачи обходятся очень дорого: "Цены на строительные материалы выросли как минимум на 15-20%. Считаю, что в ближайшие годы инвестировать в эту сферу будет невыгодно".

Другой эксперт Эльнур Фарзалиев говорит, что пик спроса на дачные домики пришелся на времена пандемии коронавируса (COVID-19), а сейчас, когда ситуация стабилизировалась, наблюдается спад.

Дачные домики чаще всего снимают риэлтеры, а затем сами сдают их на различные периоды: "Посуточные цены варьируются от 70 до 500 манатов, аренда на месяц - от 500 до 10 000 манатов. Море сейчас не так популярно, как раньше, поскольку многие места огорожены заборами. Поэтому люди предпочитают выезжать на природу в районы. Сегодня цены на аренду загородных домов в регионах близки к ценам аренды дачных домов в Баку".