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Беларусь упростит участие в биржевых торгах иностранных компаний

Беларусь упростит участие в биржевых торгах иностранных компаний При этом взаимодействовать с торговой системой пользователь сможет на своем родном языке, будь то английский, польский, немецкий, китайский или арабский
Бизнес
7 июля 2020 г. 11:59
Беларусь упростит участие в биржевых торгах иностранных компаний

Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) планирует до конца года приступить к разработке новой торговой системы, которая существенно упростит участие в биржевых торгах, в том числе для иностранных компаний.

Как передает Report, об этом сообщил "БЕЛТА" пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Создание новой торговой системы предусмотрено стратегией развития БУТБ до 2025 года и является частью комплекса мероприятий, направленных на дальнейшую автоматизацию биржевых бизнес-процессов и повышение уровня клиентского сервиса. Ключевыми нововведениями станут модульная архитектура, единый веб-интерфейс и мультиязычность", - сказал Р. Янив.

По словам первого заместителя председателя правления БУТБ Андрея Новикова, модернизированная торговая система будет не только более гибкой, удобной и масштабируемой, но и позволит расширить географию биржевой торговли. Если сейчас для участия в биржевых торгах металлопродукцией, лесоматериалами и сельхозтоварами клиентам приходится устанавливать дополнительное программное обеспечение и регулярно обновлять его по мере выхода следующих версий, то в новой торговой системе этот недостаток будет устранен. Вместо отдельных программных модулей планируется реализовать единый веб-интерфейс, работающий по принципу "одного окна", то есть для входа на торги будет нужен лишь браузер и доступ в интернет.

"При этом взаимодействовать с торговой системой пользователь сможет на своем родном языке, будь то английский, польский, немецкий, китайский или арабский. Ожидаем, что это сделает биржевую площадку более привлекательной для компаний-нерезидентов, которые хотели бы использовать биржевой механизм для работы на белорусском рынке", - отметил Андрей Новиков.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе, главная функция которой - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и предоставление помощи иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

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