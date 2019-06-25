​Азиатский банк развития одобрил 5-летнюю стратегию по Азербайджану

Азиатский банк развития (АБР) утвердил 5-летнюю Стратегию партнерства со страной (СПС) для Азербайджана.

Как сообщает Report, новая стратегия охватывает 2019-2023 годы и с целью оказания поддержки Азербайджану будет уделено особое внимание трем стратегическим приоритетам: усиление развития частного сектора, повышение эффективности государственного сектора, усовершенствование инфраструктуры, усиление человеческого капитала.

"Новая стратегия позволит отвечать требованиям Азербайджана на важном этапе его развития. Она увеличит поддержку частного сектора, уделит большее внимание развитию человеческого капитала, расширит масштабы деятельности по обмену знаниями и предоставит инновационные финансовые решения", - сказал директор АБР по Азербайджану Нариман Маннапбеков.

Новая СПС полностью соответствует Стратегической дорожной карте для перспектив национальной экономики правительства Азербайджана, принятой в декабре 2016 года.