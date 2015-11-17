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    ​Azersun Holding в этом году работает с убытками

    Абдулбари Гузал: В предыдущие годы мы имели прибыль, в этом году работаем с убытками

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Один из основных производителей продовольственных товаров в Азербайджане Azersun Holding в этом году работает с убытками. Как передает Report, об этом сообщил президент холдинга Абдулбари Гузал.

    Он отметил, что после февральской девальвации маната предприняты шаги по сохранению цен на продукцию на прежнем уровне: "Азербайджан успешно справился с последствиями девальвации. Azersun Holding сыграл большую роль в этом. Мы взяли на себя часть этого груза. В предыдущие годы мы имели прибыль, в этом году работаем с убытками".

    А.Гузал также добавил, что в стоимости продуктов не наблюдается адекватного девальвации подорожания на 35%. 

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