Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Один из основных производителей продовольственных товаров в Азербайджане Azersun Holding в этом году работает с убытками. Как передает Report, об этом сообщил президент холдинга Абдулбари Гузал.

Он отметил, что после февральской девальвации маната предприняты шаги по сохранению цен на продукцию на прежнем уровне: "Азербайджан успешно справился с последствиями девальвации. Azersun Holding сыграл большую роль в этом. Мы взяли на себя часть этого груза. В предыдущие годы мы имели прибыль, в этом году работаем с убытками".

А.Гузал также добавил, что в стоимости продуктов не наблюдается адекватного девальвации подорожания на 35%.