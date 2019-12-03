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Азербайджанская компания изучает возможности выхода на рынок Саудовской Аравии

Азербайджанская компания изучает рынок Саудовской Аравии

Азербайджанская компания Appolon Group хочет выйти на рынок Саудовской Аравии.

Об этом сообщил Report менеджер Appolon Group Шамиль Мамедов.

Он отметил, что они работают на рынке Азербайджана уже много лет: "Мы специализируемся на ремонте электрических систем, генераторов и двигателей, работаем со многими компаниями, включая BP и SOCAR. Наша цель в поиске возможностей на рынке Саудовской Аравии - передать опыт Азербайджана в этой отрасли".

Ш.Мамедов подчеркнул, что с этой целью они приняли участие в мероприятии "Расширение цепочки поставок Каспийского региона в Саудовскую Аравию" в Баку для выхода на рынок этой страны: "Мы встретимся с представителями Aramco. В планах также налаживание контактов с фондом развития Саудовской Аравии".

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