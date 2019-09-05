Азербайджан заключил новые контракты с рядом российских компаний - ЭКСКЛЮЗИВ

Деловая миссия более 30 компаний из семи регионов РФ в Азербайджан завершилась заключением ряда новых контрактов и достижением предварительных договоренностей.

Об этом сказал Report глава представительства Российского экспортного центра (РЭЦ) в Азербайджане Нури Гулиев.

В частности, подписаны контракты с компанией Кировской области «Орбита СП» и OOO«Планета» на поставку косметической продукции; компанией Саратовской области, производящей стальные двери, ООО «ТОРЭКС»; компанией Московской области «ИЛЛИТОН» на поставку оборудования расходных материалов для клинической лабораторной диагностики.

Кроме того, как отметил Н. Гулиев, достигнуты устные договорённости о поставке системы пожаротушения для нужд МЧС Азербайджана и систем резервуарного хранения топлива в комплексном нефтяном проекте.

Были достигнуты предварительные договорённости с компаниями «ЭКОМЕР» и «ИНТРАТУЛ» о совместном участии в нефтегазовом проекте в сфере поставок газоанализаторных систем, а также о поставках молочной продукции «Брянского Гормолзавода» в торговые сети Азербайджана.

Кроме того, выявлен интерес перерабатывающей компании Азербайджана к приобретению оборудования для предприятий пищевой промышленности ООО «Русская Броня», а также к продукции «ЛЕССОРБ» со стороны компании GeneralSupply, базирующейся в Азербайджане.

Отметим, что деловая миссия была организована Ассоциацией малых и средних экспортеров и Российским экспортным центром.

Свой потенциал в рамках визита представили более 30 компаний из Кировской, Костромской, Саратовской, Рязанской, Владимирской, Московской, Брянской областей РФ.

Бизнес-миссия в Азербайджан – пилотный проект, новый формат деловой миссии призван совместить лучшие практики регионов с возможностями Российского экспортного центра для обеспечения максимальной эффективности мероприятия.

Отметим, что в январе-июле 2019 года общий товарооборот между Азербайджаном и Россией составил 1 606 996,85 тыс. долларов. Это на 302 919,97 тыс. долларов или 23,23% больше, чем в январе-июле прошлого года. Доля России в общем товарообороте Азербайджана составляет 7,76%.

В структуре товарооборота 423 234,91 тыс. долларов приходится на экспорт, это на 36 303,69 тыс. долларов или 9,38% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля российского импорта в общем экспорте Азербайджана составляет 3,45%.

За первые семь месяцев этого года Азербайджан импортировал из России товары на 1 183 761,94 тыс. долларов, что на 266 616,28 тыс. долларов или 29,07% больше, чем в январе-июле прошлого года. Доля российского экспорта в общем объеме импорта Азербайджана составляет 14,04%.