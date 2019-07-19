Азербайджан импортировал из Грузии около 9 тыс. автомобилей в этом году

В первом полугодии 2019 года Азербайджан импортировал 8 737 автомобилей из Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в предварительном отчете Национального управления статистики Грузии.

Общая стоимость автомобилей составила 94 млн 200,1 тыс. долларов.

Количество импортированных в Азербайджан из соседней страны автомобилей в годовом сравнении выросло на 5 014 единиц или в 2,3 раза.

В аналогичном периоде 2018 года из Грузии в Азербайджан было экспортировано 3 723 автомобилей на сумму 68 млн 861,6 тыс. долларов.