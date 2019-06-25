​Азербайджан и Черногория намерены подписать пять контрактов

Необходимо провести работу по расширению товарооборота между Азербайджаном и Черногорией, в частности, поставок промышленной и сельскохозяйственной продукции азербайджанского производства в эту страну.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр труда и социальной защиты населения, сопредседатель совместной комиссии по экономическому сотрудничеству двух стран Сахиль Бабаев по итогам бизнес-форума Азербайджан-Черногория в Баку.

По его словам, торговые связи должны расширяться.

Министр отметил, что страны уже подписали 17 контрактов: "Сейчас ведется работа еще над пятью контрактами".