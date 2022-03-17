О нас
Аудио новости

Азербайджанский производитель алюминия подписал экспортное соглашение

Азербайджанский производитель алюминия подписал экспортное соглашение Азербайджанские участники 9-й Международной выставки сельского хозяйства и окружающей среды, прошедшей 10-14 марта в столице Катара Дохе, подписали соглашения о сотрудничестве.
Бизнес
17 марта 2022 г. 15:37
Азербайджанский производитель алюминия подписал экспортное соглашение

Азербайджанские участники 9-й Международной выставки сельского хозяйства и окружающей среды, прошедшей 10-14 марта в столице Катара Дохе, подписали соглашения о сотрудничестве.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики.

Согласно информации, азербайджанская компания, занимающаяся переработкой алюминия, в рамках выставки подписала экспортное соглашение с зарубежными компаниями.

Большой интерес посетителей выставки вызвала азербайджанская продукция, в частности, шафран, лаванда и клубника, производимые предприятиями Баку, Габалы и Джалилабада.

На выставке при поддержке Министерства экономики, организации KOBİA и координации посольства Азербайджана в Катаре в азербайджанском павильоне были представлены продукты и услуги 11 субъектов микро, малого и среднего предпринимательства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın alüminium istehsalçısı ixraca dair müqavilə imzalayıb

Самое важное

Армянские наемники обратились к Путину для участия в боях против Украины
Армянские наемники обратились к Путину для участия в боях против Украины
17 марта 2022 г. 11:37
Азербайджан будет сотрудничать с Саудовской Аравией в сфере труда
Азербайджан будет сотрудничать с Саудовской Аравией в сфере труда
16 марта 2022 г. 22:00
Международный центр Низами Гянджеви: Баку может сыграть важную роль в урегулировании ситуации в Украине
Международный центр Низами Гянджеви: Баку может сыграть важную роль в урегулировании ситуации в Украине
16 марта 2022 г. 18:20
Азербайджан может столкнуться с дефицитом древесных материалов
Азербайджан может столкнуться с дефицитом древесных материалов
16 марта 2022 г. 14:35
СГБ: Разоблачено лицо, сотрудничающее с врагом
СГБ: Разоблачено лицо, сотрудничающее с врагом
16 марта 2022 г. 09:48
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Туркменистана
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Туркменистана
15 марта 2022 г. 18:48
Президент Румынии позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Президент Румынии позвонил президенту Ильхаму Алиеву
15 марта 2022 г. 18:21
В Баку по подозрению в убийстве чемпиона мира задержан кузен криминального авторитета
В Баку по подозрению в убийстве чемпиона мира задержан кузен криминального авторитета
15 марта 2022 г. 09:53
Дети погибшей на Украине азербайджанской семьи вывезены в Россию
Дети погибшей на Украине азербайджанской семьи вывезены в Россию
14 марта 2022 г. 15:24
SIPRI назвал крупнейших экспортеров оружия в мире
SIPRI назвал крупнейших экспортеров оружия в мире
14 марта 2022 г. 04:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi