Азербайджанский производитель алюминия подписал экспортное соглашение

Азербайджанские участники 9-й Международной выставки сельского хозяйства и окружающей среды, прошедшей 10-14 марта в столице Катара Дохе, подписали соглашения о сотрудничестве.

Азербайджанские участники 9-й Международной выставки сельского хозяйства и окружающей среды, прошедшей 10-14 марта в столице Катара Дохе, подписали соглашения о сотрудничестве.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики.

Согласно информации, азербайджанская компания, занимающаяся переработкой алюминия, в рамках выставки подписала экспортное соглашение с зарубежными компаниями.

Большой интерес посетителей выставки вызвала азербайджанская продукция, в частности, шафран, лаванда и клубника, производимые предприятиями Баку, Габалы и Джалилабада.

На выставке при поддержке Министерства экономики, организации KOBİA и координации посольства Азербайджана в Катаре в азербайджанском павильоне были представлены продукты и услуги 11 субъектов микро, малого и среднего предпринимательства.