Азербайджанские таможенники предотвратили контрабанду наркотиков

Благодаря бдительности сотрудников Главного таможенного управления воздушного транспорта Государственного таможенного комитета предотвращена попытка контрабанды наркотиков.

Благодаря бдительности сотрудников Главного таможенного управления воздушного транспорта Государственного таможенного комитета предотвращена попытка контрабанды наркотиков.

Как сообщает Report со ссылкой на комитет, при проверке багажа гражданина Пакистана Умара Мухаммада, летевшего рейсом Баку-Доха, на мониторе отобразились подозрительные предметы.

У.Мухаммад был задержан сотрудниками таможни для досмотра багажа. Под обшивкой чемодана гражданина Пакистана было обнаружено 4 кг 130 г героина.

По факту ведется расследование.