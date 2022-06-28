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Азербайджанские таможенники предотвратили контрабанду наркотиков

Азербайджанские таможенники предотвратили контрабанду наркотиков Благодаря бдительности сотрудников Главного таможенного управления воздушного транспорта Государственного таможенного комитета предотвращена попытка контрабанды наркотиков.
Бизнес
28 июня 2022 г. 14:43
Азербайджанские таможенники предотвратили контрабанду наркотиков

Благодаря бдительности сотрудников Главного таможенного управления воздушного транспорта Государственного таможенного комитета предотвращена попытка контрабанды наркотиков.

Как сообщает Report со ссылкой на комитет, при проверке багажа гражданина Пакистана Умара Мухаммада, летевшего рейсом Баку-Доха, на мониторе отобразились подозрительные предметы.

У.Мухаммад был задержан сотрудниками таможни для досмотра багажа. Под обшивкой чемодана гражданина Пакистана было обнаружено 4 кг 130 г героина.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan gömrükçüləri narkotik qaçaqmalçılığının qarşısını alıb

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