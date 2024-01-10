"Азербайджанская инвестиционная компания" анализирует 24 проекта

В настоящее время "Азербайджанская инвестиционная компания" (AИК) при министерстве экономики совместно с иностранными и местными партнерами проводит анализ 24 проектов, общей инвестиционной стоимостью около 2,7 млрд долларов США, охватывающих различные от

В настоящее время "Азербайджанская инвестиционная компания" (AИК) при министерстве экономики совместно с иностранными и местными партнерами проводит анализ 24 проектов, общей инвестиционной стоимостью около 2,7 млрд долларов США, охватывающих различные отрасли.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Согласно информации, эти проекты охватывают различные отрасли, включая зеленую и альтернативную энергетику, пищевую промышленность, фармацевтику, химию и др.

Всего в прошлом году АИК рассмотрел и проанализировал 109 новых инвестиционных проектов, наблюдательным советом АИК были одобрены восемь проектов общей инвестиционной стоимостью 560 млн манатов. Участие AИК в указанных проектах запланировано на сумму 42 млн манатов. В результате их реализации планируется создать новые производственные площади и обеспечить постоянной работой до 600 человек.

В течение 2023 года АИК активно участвовал в создании Азербайджано-узбекского инвестиционного фонда. Соглашение между правительствами о создании Азербайджано-узбекского инвестиционного фонда было подписано в Ташкенте 24 февраля 2023 года и вступило в силу 20 июля 2023 года. Соглашение о создании "Азербайджано-Узбекской Инвестиционной Компании" было подписано 18 июля 2023 года в городе Шуша и утверждено указом президента Азербайджанской Республики от 14 октября 2023 года. "Азербайджано-Узбекская Инвестиционная Компания" уже зарегистрирована в Узбекистане, общий капитал компании составляет 500 млн долларов США.