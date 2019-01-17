Азербайджан закупил у России шпалы на 410 тыс. долларов за 11 месяцев 2018 года

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Азербайджан импортировал из России деревянные шпалы для железнодорожных путей на 410 400 долларов в январе-ноябре 2018 года.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, это равно 5,4% российского экспорта данной продукции за одиннадцать месяцев 2018 года.

Российский экспорт данной продукции за указанный период составил 7,6 млн (+6%), в то время как импорт составил 3,1 млн долларов. Экспорт деревянных шпал для железнодорожных или трамвайных путей превышает импорт на 144%.

Экспортировалась данная продукция в 15 стран. Основные объемы пришлись на Казахстан (51,6%). Также экспорт осуществлялся в Украину (19,7%), Узбекистан (12,9%), Туркменистан (3,9%), Таджикистан (1,8%), Беларусь (1,6%).

Среди стран дальнего зарубежья импортировали российские деревянные шпалы такие страны, как Исламская Республика Иран (0,9%), Латвия (0,6%), Чешская Республика (0,4%), Литва (0,1%), Турция (0,1%), Монголия (0,05%).