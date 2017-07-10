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    Азербайджан закупил у России 200 фармацевтических холодильников

    Заказчиком является министерство здравоохранения Азербайджана
    © Report

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Российская компания POZIS поставила партию из 200 фармацевтических холодильников марки "ХФ-250-3 POZIS" для министерства здравоохранения Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, эти холодильники предназначены для хранения различных лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических препаратов в различных медицинских учреждениях.

    Отметим, что за 13 лет сотрудничества с компанией POZIS Азербайджан закупил холодильной продукции на сумму свыше 0,5 млрд рублей (примерно 8,3 млн долларов). 

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