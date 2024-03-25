Азербайджан увеличил поставки древесины в Евросоюз более чем втрое

В 2023 году импорт древесины из Азербайджана в Европейский союз увеличился в 3,3 раза по сравнению с 2021 годом и достиг 868,7 тыс. долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу.

Согласно информации, после введения Евросоюзом 5-го пакета санкций в отношении России в апреле 2022 года ЕС заменил крупнейшего поставщика лесопродукции на другие страны.

В прошлом году из Казахстана в ЕС поставлено древесины на 136,2 млн долларов (в 324 раза больше), из Грузии - на 12,5 млн долларов (+3,39 раза), из Кыргызстана - на 8,8 млн долларов (+6,448 раза), из Армении - на 449,4 тыс. долларов (+46%), из Таджикистана - на 129,9 тыс. долларов (+6,3 раза).