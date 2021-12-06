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Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт на 44%

Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт на 44% В январе-ноябре этого года стоимость экспорта Азербайджана составила 19,8 млрд долларов США, а экспорта ненефтяного сектора - 2,4 млрд долларов США.
Бизнес
6 декабря 2021 г. 17:30
Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт на 44%

В январе-ноябре этого года стоимость экспорта Азербайджана составила 19,8 млрд долларов США, а экспорта ненефтяного сектора - 2,4 млрд долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость ненефтяного экспорта выросла на 721 млн долларов США или на 44%.

Экспорт в ноябре составил 2,95 млрд долларов США. Объемы экспорта по ненефтяному сектору выросли на 58,7%, до 307,2 млн долларов США. В течение ноября 2021 года экспорт продовольственных товаров увеличился на 1,6% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года и составил 98,9 млн долларов США, а непродовольственных товаров - в 2,2 раза, составив 208,3 млн долларов США.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan qeyri-neft ixracını 44% artırıb

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