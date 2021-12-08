О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан увеличил импорт грузинского вина

Азербайджан увеличил импорт грузинского вина В январе-ноябре этого года из Грузии в Азербайджан было экспортировано 209 987 бутылок вина.
Бизнес
8 декабря 2021 г. 11:18
Азербайджан увеличил импорт грузинского вина

В январе-ноябре этого года из Грузии в Азербайджан было экспортировано 209 987 бутылок вина.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщило Национальное агентство вина Грузии.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем производства увеличился на 21%.

За первые 11 месяцев из Грузии было экспортировано 96,1 млн бутылок вина, что является рекордным показателем за период независимости страны. Полученный доход увеличился на 4% в годовом сравнении и составил 222 млн долларов США.

В пятерку стран, закупающих наибольшее количество грузинского вина за отчетный период, вошли Россия, Украина, Польша, Китай и Беларусь.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan increases import of Georgian wine
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan gürcü şərabının idxalını artırıb

Другие новости из категории

L'Oreal выкупит часть своих акций у Nestle
L'Oreal выкупит часть своих акций у Nestle
8 декабря 2021 г. 12:09
 Германо-Азербайджанская торговая палата провела заседание Ассамблеи
Фото Германо-Азербайджанская торговая палата провела заседание Ассамблеи
8 декабря 2021 г. 11:00
Министр промышленности Астрахани: Есть мощный транзитный потенциал для развития коридора Север-Юг
Министр промышленности Астрахани: Есть мощный транзитный потенциал для развития коридора Север-Юг
7 декабря 2021 г. 17:44
Азербайджан и Астрахань подписали Программу мероприятий на 2022 год
Азербайджан и Астрахань подписали Программу мероприятий на 2022 год
7 декабря 2021 г. 16:32
В Азербайджане возобновили деятельность около 8 тыс. юридических лиц
В Азербайджане возобновили деятельность около 8 тыс. юридических лиц
7 декабря 2021 г. 15:42
В Азербайджане число налогоплательщиков выросло на 10%
В Азербайджане число налогоплательщиков выросло на 10%
7 декабря 2021 г. 15:02
Ведущий производитель автомобилей Азербайджана создал лизинговую компанию
Ведущий производитель автомобилей Азербайджана создал лизинговую компанию
7 декабря 2021 г. 13:29
В Баку состоялось открытие Астраханского делового центра
ФотоВ Баку состоялось открытие Астраханского делового центра
7 декабря 2021 г. 13:24
Азербайджан восстановил экспорт сахара в три среднеазиатские республики
Азербайджан восстановил экспорт сахара в три среднеазиатские республики
7 декабря 2021 г. 12:12
В Абшероне зарегистрирована компания с капиталом в 3 млн манатов
В Абшероне зарегистрирована компания с капиталом в 3 млн манатов
7 декабря 2021 г. 11:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi