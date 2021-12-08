Азербайджан увеличил импорт грузинского вина

В январе-ноябре этого года из Грузии в Азербайджан было экспортировано 209 987 бутылок вина.

В январе-ноябре этого года из Грузии в Азербайджан было экспортировано 209 987 бутылок вина.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщило Национальное агентство вина Грузии.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем производства увеличился на 21%.

За первые 11 месяцев из Грузии было экспортировано 96,1 млн бутылок вина, что является рекордным показателем за период независимости страны. Полученный доход увеличился на 4% в годовом сравнении и составил 222 млн долларов США.

В пятерку стран, закупающих наибольшее количество грузинского вина за отчетный период, вошли Россия, Украина, Польша, Китай и Беларусь.