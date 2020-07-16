О нас
Report Georgia

Азербайджан увеличил импорт автомобилей на 25%

Азербайджан увеличил импорт автомобилей на 25% Азербайджан увеличил импорт автомобилей на 25%
Бизнес
16 июля 2020 г. 11:28
Азербайджан увеличил импорт автомобилей на 25%

В январе-июне этого года в Азербайджан было импортировано 23 413 автомобилей различного назначения на сумму 289,9 миллиона долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 4 673 единицы или на 24,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Импорт моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителей, за последний год сократился на 25 единиц или 24,75% и составил 76 единиц (7,8 млн долларов США), легковых автомобилей и других автотранспортных средств, предназначенных для перевозки людей, увеличился на 4 952 единицы или 29,2% и составил 21 917 единиц (248 млн долларов США). Из этих автомобилей 2 052 (11,9 млн долларов США) являются гибридными, а 82 (стоимостью 4,2 миллионов долларов США) - электромобилями.

Кроме того, импорт грузовиков сократился на 248 единиц или 15,6% и составил 1 345 единиц (21,4 млн долларов США), а импорт моторных транспортных средств специального назначения - на 6 единиц или 7,4% - до 75 единиц (12,7 млн долларов США).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan avtomobil idxalını 25% artırıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось на 9%
Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось на 9%
16 июля 2020 г. 11:29
Вюсал Гасымлы: Финансовая безопасность Армении под угрозой
Вюсал Гасымлы: Финансовая безопасность Армении под угрозой
15 июля 2020 г. 15:16
Азербайджанцы купили в Турции 70 квартир в июне
Азербайджанцы купили в Турции 70 квартир в июне
14 июля 2020 г. 14:29
Азербайджан сократил импорт грузинского вина
Азербайджан сократил импорт грузинского вина
13 июля 2020 г. 17:21
Безработица в России выросла
Безработица в России выросла
13 июля 2020 г. 15:11
Долги ведущих компаний мира возрастут из-за пандемии на 1 трлн. долларов
Долги ведущих компаний мира возрастут из-за пандемии на 1 трлн. долларов
13 июля 2020 г. 14:51
В Silk Way Holding очередной ребрендинг
В Silk Way Holding очередной ребрендинг
13 июля 2020 г. 12:21
В ходе рейдов АПБА выявлены нарушения еще на 74 объектах
ФотоВ ходе рейдов АПБА выявлены нарушения еще на 74 объектах
12 июля 2020 г. 15:25
Илон Маск вошел в ТОП-10 богатейших людей
Илон Маск вошел в ТОП-10 богатейших людей
11 июля 2020 г. 04:50
Возвращенный НДС теперь можно обналичить
Возвращенный НДС теперь можно обналичить
10 июля 2020 г. 17:31

Последние новости

12:25
Доходы Азербайджана от экспорта газа выросли на 20% Энергетика
12:16
Ученые объяснили ошибочные результаты тестов на коронавирус Здравоохранение
12:15
Азербайджан сократил экспорт сырой нефти на 3% Энергетика
12:11
ГНФАР увеличил активы почти на 2 млрд долларов Финансы
11:57
В Азербайджане родились 1 258 близнецов и 42 тройняшки Социальная защита
11:53
ФотоМинобороны Азербайджана: Уничтожен БПЛА Армении Нагорно-карабахский конфликт
11:50
Беларусь продолжает закупку нефти у США Энергетика
11:48
Парламент Болгарии рассмотрит предложение о вотуме недоверия правительству 20 июля Другие страны
11:42
Названо число занятого населения в Азербайджане Социальная защита
11:41
Число заразившихся COVID-19 в России превысило 750 тысяч В регионе
11:38
SOCAR в этом году транспортирует 585 тыс. тонн нефти Энергетика
11:37
Браки и разводы в Азербайджане: статистика за январь-май Внутренняя политика
11:35
За 5 месяцев зарегистрировано почти 25 тысяч смертей Происшествия
11:29
Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось на 9% Бизнес
11:28
Азербайджан увеличил импорт автомобилей на 25% Бизнес
Вся новостная лента