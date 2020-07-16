Азербайджан увеличил импорт автомобилей на 25%

Азербайджан увеличил импорт автомобилей на 25%

В январе-июне этого года в Азербайджан было импортировано 23 413 автомобилей различного назначения на сумму 289,9 миллиона долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 4 673 единицы или на 24,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Импорт моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителей, за последний год сократился на 25 единиц или 24,75% и составил 76 единиц (7,8 млн долларов США), легковых автомобилей и других автотранспортных средств, предназначенных для перевозки людей, увеличился на 4 952 единицы или 29,2% и составил 21 917 единиц (248 млн долларов США). Из этих автомобилей 2 052 (11,9 млн долларов США) являются гибридными, а 82 (стоимостью 4,2 миллионов долларов США) - электромобилями.

Кроме того, импорт грузовиков сократился на 248 единиц или 15,6% и составил 1 345 единиц (21,4 млн долларов США), а импорт моторных транспортных средств специального назначения - на 6 единиц или 7,4% - до 75 единиц (12,7 млн долларов США).