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Азербайджан увеличил доходы от экспорта какао на 24%

Азербайджан увеличил доходы от экспорта какао на 24% В январе-августе этого года Азербайджан импортировал какао и продукты из него на сумму 55,086 млн долларов США.
Бизнес
18 сентября 2021 г. 10:06
Азербайджан увеличил доходы от экспорта какао на 24%

В январе-августе этого года Азербайджан импортировал какао и продукты из него на сумму 55,086 млн долларов США.

Это на 10,752 млн долларов (24,3%) больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

За указанный период стоимость экспорта продукции составила 2,624 млн долларов, что на 0,508 млн долларов (24%) больше, чем год назад.

Поставки какао и продуктов из него составил 0,75% от общего импорта Азербайджана, а экспорт - 0,02% от общего экспорта.

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