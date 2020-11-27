Азербайджан стал основным поставщиком нефтяного битума в Грузию

За первые 10 месяцев Азербайджан стал основным поставщиком Грузии, обеспечив 62,5% спроса на нефтяной битум

В январе-октябре этого года Грузия импортировала из Азербайджана 65,7 тыс. тонн нефтяного битума.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Союзе импортеров нефтепродуктов Грузии.

Согласно информации, за первые 10 месяцев Азербайджан стал основным поставщиком Грузии, обеспечив 62,5% спроса на нефтяной битум.

Только в октябре из Азербайджана в Грузию было экспортировано 11,5 тыс. тонн нефтяного битума.

В январе-октябре Грузия импортировала в целом 105,1 тыс. тонн нефтяного битума, что на 45,2 тыс. тонн или на 30,1% меньше, чем годом ранее.

Битум в Грузию поставляют также Ирак (25,1 тыс. тонн), Иран (7,6 тыс. тонн), Россия (3,2 тыс. тонн), Турция (2,1 тыс. тонн).