Азербайджан сократил импорт продовольственных товаров

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Объем импортируемых в Азербайджан продовольственных товаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 5,84% или 49,2 млн. долларов и составил 793,6 млн. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, импорт мяса сократился на 4,12% и составил 15,1 млн. долларов, молока - на 12,56% - до 4,7 млн. долларов, сливочного масла - на 13,17% - до 18,3 млн. долларов, сахара - 39,86%, составив 96,7 млн. долларов.

В то же время наблюдается рост импорта фруктов и овощей и пшеницы. Так, импорт пшеницы вырос на 13,13% и достиг 258,5 млн. долларов, фруктов и овощей - в 2,4 раза, составив 46,3 млн. долларов.

Отметим, что на долю машин, механизмов, электрических аппаратов, оборудования и запчастей пришлось 1 849,5 млн. долларов или 24,86% общего объема импорта. Согласно отчету, импорт этих товаров сократился на 10,11% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Импорт черных металлов и изделий из них, на долю которых приходится 1 316 млн. долларов или 17,69% от общего объема импорта, в годовом исчислении вырос на 70,2%.