О нас

Азербайджан сократил импорт и экспорт чая

Азербайджан сократил импорт и экспорт чая В январе-феврале этого года в Азербайджан было импортировано 1 762 тонны чая.
Бизнес
20 марта 2024 г. 18:15
Азербайджан сократил импорт и экспорт чая

В январе-феврале этого года в Азербайджан было импортировано 1 762 тонны чая.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость чая в этом объеме составила 8 млн 897 тыс. долларов США.

Это на 159 тонн (8,2%) меньше показателя 2023 года в количественном и на 1 млн 400 тыс. долларов США (13,5%) в стоимостном выражении.

За отчетный период расходы от импорта чая составили 0,4% от общих расходов импорта Азербайджана.

За два месяца Азербайджан экспортировал 98,8 тонны чая на сумму 915 тыс. долларов США, что меньше на 27 тонн (21,5%) в количественном, и на 179 тысяч долларов США (16,4%) меньше в стоимостном выражении по сравнению с показателями прошлого года.

Доходы от экспорта чая составили 0,02% от общих экспортных доходов Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan posts decline in imports and exports of tea
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan çay idxalını və ixracını azaldıb

Самое читаемое

В Азербайджане предложено увеличить минимальный размер трудовой пенсии
В Азербайджане предложено увеличить минимальный размер трудовой пенсии
15 марта 2024 г. 16:30
Обнародованы итоговые результаты вступительного экзамена в магистратуру
Обнародованы итоговые результаты вступительного экзамена в магистратуру
14 марта 2024 г. 17:52
Столтенберг: Мы уважаем суверенное решение Азербайджана не вступать в военные союзы
Столтенберг: Мы уважаем суверенное решение Азербайджана не вступать в военные союзы
18 марта 2024 г. 21:08
Легендарный немецкий футболист: Игра Карабах - Байер 04 запомнится надолго
Легендарный немецкий футболист: Игра "Карабах" - "Байер 04" запомнится надолго
15 марта 2024 г. 10:49
Этап собеседований для участия в госпрограмме обучения за рубежом стартует в начале апреля
Этап собеседований для участия в госпрограмме обучения за рубежом стартует в начале апреля
14 марта 2024 г. 13:29
Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов
Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов
18 марта 2024 г. 17:18
Генсек НАТО и премьер Армении обсудили процесс нормализации между Ереваном и Баку
Генсек НАТО и премьер Армении обсудили процесс нормализации между Ереваном и Баку
19 марта 2024 г. 12:44
Макрон: Все сценарии по Украине не исключены, в том числе и отправка войск
Макрон: Все сценарии по Украине не исключены, в том числе и отправка войск
15 марта 2024 г. 00:53
Поселок Белгородской области перешел под контроль российских добровольцев
Поселок Белгородской области перешел под контроль российских добровольцев
17 марта 2024 г. 16:07
Президент Ильхам Алиев и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили с заявлениями для прессы
Президент Ильхам Алиев и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили с заявлениями для прессы
18 марта 2024 г. 00:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi