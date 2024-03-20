Азербайджан сократил импорт и экспорт чая

В январе-феврале этого года в Азербайджан было импортировано 1 762 тонны чая.

В январе-феврале этого года в Азербайджан было импортировано 1 762 тонны чая.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость чая в этом объеме составила 8 млн 897 тыс. долларов США.

Это на 159 тонн (8,2%) меньше показателя 2023 года в количественном и на 1 млн 400 тыс. долларов США (13,5%) в стоимостном выражении.

За отчетный период расходы от импорта чая составили 0,4% от общих расходов импорта Азербайджана.

За два месяца Азербайджан экспортировал 98,8 тонны чая на сумму 915 тыс. долларов США, что меньше на 27 тонн (21,5%) в количественном, и на 179 тысяч долларов США (16,4%) меньше в стоимостном выражении по сравнению с показателями прошлого года.

Доходы от экспорта чая составили 0,02% от общих экспортных доходов Азербайджана.