​Азербайджан в первой половине года сократил экспорт напитков на 39%

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ В Азербайджане за январь-июнь текущего года в экспорте алкогольных напитков наблюдалась отрицательная динамика. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за январь-июнь 2015 года экспортировано алкогольных и безалкогольных напитков на сумму в размере 11 158,29 тыс. долларов, что на 6 529,03 тыс. долларов или 39,01% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

За первые шесть месяцев этого года экспорт алкогольных и безалкогольных напитков составил 0,18% от общего объема экспорта.

В Госкомитете также сообщили, что за отчетный период в Азербайджан импортировано алкогольных и безалкогольных напитков, в том числе, уксуса на сумму в размере 24 251,52 тыс. долларов, что на 9 731,96 тыс. долларов или 28,64% меньше аналогичного периода 2014 года. Доля данной продукции в общем объеме импорта составила 0,59%.