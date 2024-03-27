Азербайджан и Венгрия подписали Меморандум о взаимопонимании в области конкуренции

Государственная служба по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана и Венгерское конкурентное ведомство подписали Меморандум о взаимопонимании.

Государственная служба по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана и Венгерское конкурентное ведомство подписали Меморандум о взаимопонимании.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.

Документ был подписан в ходе визита азербайджанской делегации в Венгрию. Меморандум подписали начальник Госслужбы Мамед Аббасбейли и глава Венгерского конкурентного ведомства Ксаба Балаш Риго.

Согласно меморандуму, стороны будут осуществлять обмен опытом в области содействия развитию конкуренции и разработки стратегий, развития законодательства и конкурентной политики, а также анализа нарушений закона.