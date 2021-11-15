Азербайджан и Саудовская Аравия будут сотрудничать в сфере таможни
Азербайджан и Саудовская Аравия будут сотрудничать в сфере таможниПредседатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев встретился с генеральным директором налогового и таможенного управления Королевства Саудовская Аравия Сухейлем бин Мохаммедом Абаними.
Председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев встретился с генеральным директором налогового и таможенного управления Королевства Саудовская Аравия Сухейлем бин Мохаммедом Абаними.
Как передает Report, об этом председатель комитета написал в Twitter.
Подписание сегодня в Эр-Рияде Соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных вопросах между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Саудовская Аравия будет способствовать развитию существующих отношений между таможенными органами.
"Во время нашей встречи с генеральным директором налогового и таможенного управления Королевства Саудовская Аравия Сухейлем бин Мохаммедом Абаними мы провели полезные обсуждения о перспективах сотрудничества между таможенными органами двух стран", - сказал он.
Bu gün Ər-Riyad şəhərində "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı Hökuməti arasında gömrük işi sahəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında Saziş"in imzalanması #gömrük orqanlarının mövcud əlaqələrinin inkişafına öz töhfəsini verəcək. pic.twitter.com/lx5hJvxvBX