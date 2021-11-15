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Азербайджан и Саудовская Аравия будут сотрудничать в сфере таможни

Азербайджан и Саудовская Аравия будут сотрудничать в сфере таможни Председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев встретился с генеральным директором налогового и таможенного управления Королевства Саудовская Аравия Сухейлем бин Мохаммедом Абаними.
Бизнес
15 ноября 2021 г. 22:02
Азербайджан и Саудовская Аравия будут сотрудничать в сфере таможни

Председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев встретился с генеральным директором налогового и таможенного управления Королевства Саудовская Аравия Сухейлем бин Мохаммедом Абаними.

Как передает Report, об этом председатель комитета написал в Twitter.

Подписание сегодня в Эр-Рияде Соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных вопросах между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Саудовская Аравия будет способствовать развитию существующих отношений между таможенными органами.

"Во время нашей встречи с генеральным директором налогового и таможенного управления Королевства Саудовская Аравия Сухейлем бин Мохаммедом Абаними мы провели полезные обсуждения о перспективах сотрудничества между таможенными органами двух стран", - сказал он.

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