Азербайджан и Саудовская Аравия будут сотрудничать в сфере таможни

Председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев встретился с генеральным директором налогового и таможенного управления Королевства Саудовская Аравия Сухейлем бин Мохаммедом Абаними.

Председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев встретился с генеральным директором налогового и таможенного управления Королевства Саудовская Аравия Сухейлем бин Мохаммедом Абаними.

Как передает Report, об этом председатель комитета написал в Twitter .

Подписание сегодня в Эр-Рияде Соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных вопросах между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Саудовская Аравия будет способствовать развитию существующих отношений между таможенными органами.

"Во время нашей встречи с генеральным директором налогового и таможенного управления Королевства Саудовская Аравия Сухейлем бин Мохаммедом Абаними мы провели полезные обсуждения о перспективах сотрудничества между таможенными органами двух стран", - сказал он.