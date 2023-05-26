Азербайджан и ОАЭ обсудили проекты "зеленой" энергии

Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обсудили важные проекты, реализуемые совместно с компанией “Masdar” в области "зеленой" энергии.

Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обсудили важные проекты, реализуемые совместно с компанией “Masdar” в области "зеленой" энергии.

Как передает Report, об этом сообщил в Твиттере министр экономики Микаил Джаббаров.

“На встрече с коллегой, президентом SOCAR Ровшаном Наджафом, министром промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов, генеральным директором Национальной нефтяной компании Абу-Даби и председателем компании Masdar Султаном Ахмедом аль-Джабером мы обсудили успешное развитие экономических связей между нашими странами, перспективы сотрудничества в сфере важных проектов, реализуемых совместно с компанией Masdar в области "зеленой" энергии, а также в области энергетики”, - сказал министр