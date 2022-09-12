Азербайджан и ЕБРР подписали два документа

Между Азербайджаном и Европейским банком развития и реконструкции подписаны два документа.

Между Азербайджаном и Европейским банком развития и реконструкции подписаны два документа.

Как сообщает Report, об этом рассказал министр экономики Микаил Джаббаров.

Министр отметил, что до подписания провел встречу с резидентом ЕБРР госпожой Одиль Рено-Бассо, на которой были обсуждены перспективы сотрудничества с банком и реализация совместных проектов.

"Подписанные сегодня документы подразумевают выделение со стороны ЕБРР крупного кредита без госгарантирования проектов обновления флотилии ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство"(ASCO), переданного в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга, совершенствование инфраструктуры в городе Гянджа по проекту "Освещение улиц" в рамках "Программы Гянджа-Зеленый город", - отметил он.