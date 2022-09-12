О нас

Азербайджан и ЕБРР подписали два документа

Азербайджан и ЕБРР подписали два документа Между Азербайджаном и Европейским банком развития и реконструкции подписаны два документа.
Бизнес
12 сентября 2022 г. 16:49
Азербайджан и ЕБРР подписали два документа

Между Азербайджаном и Европейским банком развития и реконструкции подписаны два документа.

Как сообщает Report, об этом рассказал министр экономики Микаил Джаббаров.

Министр отметил, что до подписания провел встречу с резидентом ЕБРР госпожой Одиль Рено-Бассо, на которой были обсуждены перспективы сотрудничества с банком и реализация совместных проектов.

"Подписанные сегодня документы подразумевают выделение со стороны ЕБРР крупного кредита без госгарантирования проектов обновления флотилии ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство"(ASCO), переданного в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга, совершенствование инфраструктуры в городе Гянджа по проекту "Освещение улиц" в рамках "Программы Гянджа-Зеленый город", - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, EBRD ink two documents
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan EBRD ilə iki sənəd imzalayıb

Экслюзивные новости

Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
12 сентября 2022 г. 15:17
В Милли Меджлисе обсудят законопроект Об органическом производстве
В Милли Меджлисе обсудят законопроект "Об органическом производстве"
12 сентября 2022 г. 11:36
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
9 сентября 2022 г. 19:22
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
9 сентября 2022 г. 16:54
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
9 сентября 2022 г. 13:00
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
9 сентября 2022 г. 12:30
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
9 сентября 2022 г. 12:00
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
9 сентября 2022 г. 11:23
Микаил Джаббаров: Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы стать передовым IT-государством региона
Микаил Джаббаров: Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы стать передовым IT-государством региона
8 сентября 2022 г. 13:11
Латвийский депутат: Стратегическая значимость Азербайджана для Европы растет
Латвийский депутат: Стратегическая значимость Азербайджана для Европы растет
8 сентября 2022 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi