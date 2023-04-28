AZAL расширит свой флот современными самолетами Boeing 787 Dreamliner

AZAL и Boeing достигли соглашения о поставке 8 самолетов 787-8 Dreamliner. Согласно договоренности, доставка пяти из них запланирована до 2030 года, а оставшихся трех - после 2030 года, с целью обеспечения роста дальнемагистрального флота авиакомпании.

AZAL и американская корпорация Boeing достигли соглашения о приобретении восьми самолетов 787-8 Dreamliner. Согласно договоренности, доставка пяти из них запланирована до 2030 года, а остальных - после 2030 года для расширения дальнемагистрального флота авиакомпании.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".

"Успешное развитие гражданской авиации страны стало возможным благодаря непрерывной поддержке и вниманию президента Азербайджана Ильхама Алиева. Подписание контракта с Boeing на приобретение современных широкофюзеляжных Boeing 787 Dreamliner – важный шаг в рамках модернизации флота и повышения уровня авиаперевозок AZAL", - сказал президент компании Джахангир Аскеров.

По словам директора Boeing Commercial Airplanes Стэна Дила, благодаря самолетам Boeing 787 "Азербайджанские Авиалинии" укрепили свое лидерство среди авиакомпаний Центральной Азии.

"Возможности лайнера открывают новые перспективы для туризма и экономического роста в Азербайджане. Наше успешное сотрудничество с AZAL продолжается уже более 20 лет",- добавил он.