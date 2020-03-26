AZAL: Из Баку в международном направлении будут выполняться рейсы только в Москву и Лондон

Начиная с сегодняшнего дня рейсы авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" в международном направлении будут выполняться только в Москву и Лондон.

Как передает Report со ссылкой на авиакомпанию, рейс Баку-Москва будет совершаться по четвергам. Время вылета из Баку - в 10:40 по бакинскому времени, время вылета из Москвы - в 13:50 по московскому времени. Рейс Баку-Лондон также будет совершаться по четвергам, время вылета из Баку – в 19:05 по бакинскому времени, время вылета из Лондона - в 22:05 по лондонскому времени.

Кроме того, с целью предотвращения скопления людей офисы продаж авиабилетов AZAL будут закрыты, их можно будет приобрести на сайте авиакомпании AZAL (www.azal.az).

Особо отмечаем, что прилет в Баку будет разрешаться только гражданам Азербайджана.

Рейсы будут выполняться из/в Терминал 2. В здание аэровокзала будут пропускаться только пассажиры, на имя которых приобретен авиабилет. Другие лица, в том числе сопровождающие (провожающие/встречающие), в здание аэровокзала допускаться не будут.

Еще раз напоминаем, что каждый возвращающийся в Азербайджан гражданин проходит медицинское обследование и помещается на карантин.

AZAL призывает граждан без острой на то необходимости не выходить из дома и не совершать авиаперелеты. Авиакомпания просит отнестись с пониманием к принимаемым мерам и быть сдержанными в нынешней чрезвычайной ситуации, с которой столкнулось большинство стран мира.