Австрийский производитель конфет "Моцарт" подал заявление о банкротстве

Австрийская компания Salzburg Schokolade, один из производителей знаменитых конфет "Моцарт", подала заявление о банкротстве.

Австрийская компания Salzburg Schokolade, один из производителей знаменитых конфет "Моцарт", подала заявление о банкротстве.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, компания сильно пострадала из-за пандемии коронавируса.

Спрос на кондитерские изделия производителя упал в связи с сокращением числа туристов, свадебных торжеств и других праздничных событий. Магазины сладостей в Вене и Зальцбурге оставались закрытыми в течение нескольких недель из-за отсутствия туристов, сообщает Austria Presse Agentur.

"Текущий локдаун и значительный рост затрат на сырье, электроэнергию, зарплаты, логистические издержки и расходы на упаковочные материалы также послужили причинами (банкротства)", - сообщил директор компании Кристиан Шюгерль.