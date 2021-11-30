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Австрийский производитель конфет "Моцарт" подал заявление о банкротстве

Австрийский производитель конфет "Моцарт" подал заявление о банкротстве Австрийская компания Salzburg Schokolade, один из производителей знаменитых конфет "Моцарт", подала заявление о банкротстве.
Бизнес
30 ноября 2021 г. 13:05
Австрийский производитель конфет Моцарт подал заявление о банкротстве

Австрийская компания Salzburg Schokolade, один из производителей знаменитых конфет "Моцарт", подала заявление о банкротстве.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, компания сильно пострадала из-за пандемии коронавируса.

Спрос на кондитерские изделия производителя упал в связи с сокращением числа туристов, свадебных торжеств и других праздничных событий. Магазины сладостей в Вене и Зальцбурге оставались закрытыми в течение нескольких недель из-за отсутствия туристов, сообщает Austria Presse Agentur.

"Текущий локдаун и значительный рост затрат на сырье, электроэнергию, зарплаты, логистические издержки и расходы на упаковочные материалы также послужили причинами (банкротства)", - сообщил директор компании Кристиан Шюгерль.

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