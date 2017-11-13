Ариф Рагимзаде: Местное самоуправление сталкивается с ограничениями

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Местное самоуправление сталкивается с ограничениями. Каждое министерство создает межрайонные структуры, ограничивающие деятельность местных органов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель парламентского комитета по региональным вопросам Ариф Рагимзаде в ходе обсуждения законопроекта о государственном бюджете на 2018 год на совместном заседании парламентских комитетов по правовой политике и государственному строительству, правам человека, молодежи и спорту, региональным вопросам и культуре.

"В 2018 году муниципалитетам будет выделено 5,2 млн манатов. Было бы лучше выделить часть в виде субвенций, то есть на реализацию конкретных проектов", - сказал он.