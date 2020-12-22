Американские инвестиции в грузинский стартап вложит азербайджанский инвестор

Переговоры на данном этапе находятся в активной фазе и почти достигнута договоренность о вложении инвестиций

Азербайджанский инвестор из «Силиконовой долины» заинтересовался грузинским стартапом.

Об этом Report.ge сообщили в стартап-компании Elven Technologies.

Один из основателей стартапа Вамех Херхеулидзе пояснил, что речь идет об инвесторе с большим финансовым потенциалом, который много лет живет в США и владеет крупной компанией.

Переговоры на данном этапе находятся в активной фазе, более того, почти достигнута договоренность о вложении инвестиций. Однако, пока не будет принято окончательное решение, Херхеулидзе воздерживается от раскрытия деталей сделки. На этом этапе он не раскрывает личность инвестора или масштабы организации.

«Азербайджанский инвестор появился в «Силиконовой долине». Я говорю об очень крупном инвесторе», - сказал соучредитель Elven Technologies Вамех Херхеулидзе.

Так что, возможно, совсем скоро в «Силиконовой долине» может появиться грузинский стартап с американским капиталом.

Как пояснил Вамех Херхеулидзе, огнеупорная форма пожарного уже готова к испытаниям. По его словам, сегодня грузинские стартапы известны во Франции, Австралии, Азербайджане, Узбекистане, Казахстане, Латвии, Колорадо и многих других местах благодаря этой униформе. Компания планирует запустить производство до конца 2022 года.