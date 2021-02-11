Журналисты побывали в Высшем военном училище имени Гейдара Алиева

Представители медиа посетили Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.
В ходе посещения состоялась встреча с руководством училища. На встрече была предоставлена подробная информация об истории создания училища, учебно-тренировочном процессе и его деятельности.
В военно-учебном заведении журналисты также ознакомились с бытовыми условиями, базой для общевоенной и физической подготовки, в том числе с учебным процессом различных факультетов, материально-техническими средствами и другим оборудованием военного назначения.
В завершение представители медиа пообедали вместе с курсантами.