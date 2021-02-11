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Журналисты побывали в Высшем военном училище имени Гейдара Алиева

Журналисты побывали в Высшем военном училище имени Гейдара Алиева В ходе посещения состоялась встреча с руководством училища
Армия
11 февраля 2021 г. 14:57
Журналисты побывали в Высшем военном училище имени Гейдара Алиева
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Представители медиа посетили Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В ходе посещения состоялась встреча с руководством училища. На встрече была предоставлена подробная информация об истории создания училища, учебно-тренировочном процессе и его деятельности.

В военно-учебном заведении журналисты также ознакомились с бытовыми условиями, базой для общевоенной и физической подготовки, в том числе с учебным процессом различных факультетов, материально-техническими средствами и другим оборудованием военного назначения.

В завершение представители медиа пообедали вместе с курсантами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAli Hərbi Məktəbdən - FOTOREPORTAJ

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