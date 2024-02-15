Женщина-сапер: Я буду выполнять свою миссию до полного разминирования территорий

Работа сапера очень опасная и ответственная, в ней требуется проявлять большое внимание.

Работа сапера очень опасная и ответственная, в ней требуется проявлять большое внимание.

Об этом в интервью карабахскому бюро Report сказала женщина-сапер Самая Ахмедли.

С. Ахмедли подчеркнула, что гордится своей работой и готова ее выполнять до полного разминирования территорий: "Часто говорят, что это не женское дело. Однако никакая тяжелая и опасная работа не страшна женщинам. Я буду продолжать выполнять свою миссию до тех пор, пока на наших землях не будет обезврежена последняя мина".

Проект по созданию женских групп по разминированию реализуется Международным фондом "Евразия Пресс" (МФЕП) при финансовой поддержке Европейского союза (ЕС) и Государственного департамента США, при посредничестве Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) и Консультативной группы по минам (MAG).

Женские группы по разминированию начали свою деятельность 25 сентября прошлого года на территории села Баш-Гервенд Агдамского района. В настоящее время эти группы занимаются разминированием территории села Намирли в том же районе.