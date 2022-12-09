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Завершилось заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня

Завершилось заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня В Анкаре завершилось 14-е заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня под руководством ректора Национального университета обороны Министерства обороны Азербайджанской Республики генерал-лейтенанта Гейдара Пириева и второго начальника
Армия
9 декабря 2022 г. 19:19
Завершилось заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня

В Анкаре завершилось 14-е заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня под руководством ректора Национального университета обороны Министерства обороны Азербайджанской Республики генерал-лейтенанта Гейдара Пириева и второго начальника Генерального штаба Турецкой Республики генерала армии Сельджука Байрактароглу.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На заседании были рассмотрены текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной, военно-технической, военно-медицинской, военно-образовательной и других областях, обсуждены основные направления деятельности.

После подписания итогового протокола заседания азербайджанская делегация посетила военно-учебное заведение Вооруженных сил Турции.

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Версия на английском языке ФотоMeeting of Azerbaijani-Turkish High-Level Military Dialogue ends
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