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Министр обороны Азербайджана встретился со спикером парламента Грузии

​Закир Гасанов встретился со спикером парламента Грузии

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов в ходе официального визита в Грузию встретился со спикером парламента этой страны Арчилом Талаквадзе.

Как сообщает местное бюро Report, на встрече было отмечено наличие стратегического партнерства между двумя странами.

А.Талаквадзе отметил, что у Грузии тесные отношения с Азербайджаном. Спикер выразил уверенность в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном.

З.Гасанов выразил благодарность за теплый прием.

Стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

На встрече также присутствовали депутаты-азербайджанцы парламента Грузии.

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