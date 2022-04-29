Закир Гасанов провел сборы с офицерами по идеологической работе и психологами

Закир Гасанов провел сборы с офицерами по идеологической работе и психологами

29 апреля в Учебно-тренировочном центре Азербайджанской армии состоялась встреча с офицерами по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению и психологами.

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29 апреля в Учебно-тренировочном центре Азербайджанской армии состоялась встреча с офицерами по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению и психологами. Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана. В сборах приняли участие заместители по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению командиров объединений, соединений, родов войск, отдельных подразделений и начальников специальных военно-учебных заведений, военные психологи, представители Военной прокуратуры, МВД и Бакинского наркологического центра. С участниками встретился министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов. На сборах состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, касающихся боевой и морально-психологической подготовки личного состава нашей армии. Подпишитесь на наш Telegram канал