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Закир Гасанов провел сборы с офицерами по идеологической работе и психологами

Закир Гасанов провел сборы с офицерами по идеологической работе и психологами 29 апреля в Учебно-тренировочном центре Азербайджанской армии состоялась встреча с офицерами по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению и психологами.
Армия
29 апреля 2022 г. 16:33
Закир Гасанов провел сборы с офицерами по идеологической работе и психологами

29 апреля в Учебно-тренировочном центре Азербайджанской армии состоялась встреча с офицерами по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению и психологами.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В сборах приняли участие заместители по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению командиров объединений, соединений, родов войск, отдельных подразделений и начальников специальных военно-учебных заведений, военные психологи, представители Военной прокуратуры, МВД и Бакинского наркологического центра.

С участниками встретился министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

На сборах состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, касающихся боевой и морально-психологической подготовки личного состава нашей армии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov zabitlər və psixoloqlar ilə toplantı keçirib

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