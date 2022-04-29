Закир Гасанов провел сборы с офицерами по идеологической работе и психологами

29 апреля в Учебно-тренировочном центре Азербайджанской армии состоялась встреча с офицерами по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению и психологами.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
В сборах приняли участие заместители по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению командиров объединений, соединений, родов войск, отдельных подразделений и начальников специальных военно-учебных заведений, военные психологи, представители Военной прокуратуры, МВД и Бакинского наркологического центра.
С участниками встретился министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.
На сборах состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, касающихся боевой и морально-психологической подготовки личного состава нашей армии.