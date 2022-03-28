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Закир Гасанов поручил личному составу армии быть готовыми к применению боевых средств

Закир Гасанов поручил личному составу армии быть готовыми к применению боевых средств Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов дал должностным лицам конкретные поручения.
Армия
28 марта 2022 г. 12:34
Закир Гасанов поручил личному составу армии быть готовыми к применению боевых средств

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов дал должностным лицам конкретные поручения.

Как передает Report, об этом говорилось на служебном совещании в Центральном командном пункте Министерства обороны Азербайджана.

На совещании была тщательно проанализирована ситуация на азербайджано-армянской государственной границе и оперативная обстановка в Карабахской экономической зоне. Министр дал конкретные поручения должностным лицам о поддержании на высоком уровне боевой готовности воинских частей, постоянном совершенствовании служебно-боевой деятельности, повышении бдительности.

Также генерал-полковник З.Гасанов дал поручение командному и начальствующему составу о готовности личного состава к применению вновь принятых на вооружение современных оружий, техники и других боевых средств.

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Версия на английском языке Azerbaijani defense minister instructs army to be ready to use weapons at any time
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov ordunun şəxsi heyətinə döyüş vasitələrinin tətbiqinə hər an hazır olmağı tapşırıb

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