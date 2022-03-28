Закир Гасанов поручил личному составу армии быть готовыми к применению боевых средств

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов дал должностным лицам конкретные поручения.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов дал должностным лицам конкретные поручения.

Как передает Report, об этом говорилось на служебном совещании в Центральном командном пункте Министерства обороны Азербайджана.

На совещании была тщательно проанализирована ситуация на азербайджано-армянской государственной границе и оперативная обстановка в Карабахской экономической зоне. Министр дал конкретные поручения должностным лицам о поддержании на высоком уровне боевой готовности воинских частей, постоянном совершенствовании служебно-боевой деятельности, повышении бдительности.

Также генерал-полковник З.Гасанов дал поручение командному и начальствующему составу о готовности личного состава к применению вновь принятых на вооружение современных оружий, техники и других боевых средств.