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Закир Гасанов понаблюдал за выполнением военнослужащими учебных задач и стрельб

Закир Гасанов понаблюдал за выполнением военнослужащими учебных задач и стрельб Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства прибыли на один из общевойсковых полигонов, чтобы ознакомиться с ходом проведения курсов повышения квалификации и усовершенствования офицерского с
Армия
30 июля 2021 г. 11:52
Закир Гасанов понаблюдал за выполнением военнослужащими учебных задач и стрельб
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Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства прибыли на один из общевойсковых полигонов, чтобы ознакомиться с ходом проведения курсов повышения квалификации и усовершенствования офицерского состава.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Министру обороны было доложено, что в рамках учебного процесса особое внимание уделяется занятиям по применению техники последнего поколения. Было сообщено, что на курсах военнослужащие изучают тактико-технические характеристики и порядок использования современных боевых средств, состоящих на вооружении войск.

Наряду с этим, военнослужащие изучают и другие современные образцы вооружения и военной техники, совершенствуют свои навыки в тактике и других предметах боевой подготовки. Отмечалось, что молодые офицеры, обучающиеся на курсах – это военнослужащие, прошедшие Отечественную войну и имеющие боевой опыт.

В заключение министр обороны понаблюдал за выполнением военнослужащими учебных задач и стрельб на танках и боевых машинах пехоты.

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Версия на английском языке ФотоZakir Hasanov inquires about progress of Officers Advanced Professional Training and Improvement Courses
Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov poliqona gedib, hərbçilərin atış məşğələlərini izləyib

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