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Закир Гасанов дал поручения по эффективному осуществлению процесса делимитации госграницы с Арменией

Закир Гасанов дал поручения по эффективному осуществлению процесса делимитации госграницы с Арменией Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов дал поручения по эффективному осуществлению процесса делимитации государственной границы с Арменией.
Армия
20 апреля 2024 г. 14:26
Закир Гасанов дал поручения по эффективному осуществлению процесса делимитации госграницы с Арменией

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов дал поручения по эффективному осуществлению процесса делимитации государственной границы с Арменией.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Генерал-полковник З.Гасанов поставил перед соответствующими лицами конкретные задачи по эффективному осуществлению процесса делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и принятию необходимых мер во взаимодействии с другими государственными структурами в целях обеспечения безопасности.

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Версия на английском языке Defense minister assigns specific tasks for effective implementation of delimitation process with Armenia 
Версия на азербайджанском языке Müdafiə naziri Ermənistanla delimitasiya prosesinin effektiv həyata keçirilməsi üçün tapşırıqlar verib

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