Закир Гасанов дал поручения по эффективному осуществлению процесса делимитации госграницы с Арменией

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов дал поручения по эффективному осуществлению процесса делимитации государственной границы с Арменией.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов дал поручения по эффективному осуществлению процесса делимитации государственной границы с Арменией.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Генерал-полковник З.Гасанов поставил перед соответствующими лицами конкретные задачи по эффективному осуществлению процесса делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и принятию необходимых мер во взаимодействии с другими государственными структурами в целях обеспечения безопасности.