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Закир Гасанов: Азербайджано-турецкое братство нерушимо

Закир Гасанов: Азербайджано-турецкое братство нерушимо Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов выразил признательность Турции за политическую и моральную поддержку в достижении победы, одержанной армией Азербайджана под руководством Верховного главнокомандующего президента Ильхама Алиева
Армия
8 ноября 2021 г. 10:52
Закир Гасанов: Азербайджано-турецкое братство нерушимо
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Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов выразил признательность Турции за политическую и моральную поддержку в достижении победы, одержанной армией Азербайджана под руководством Верховного главнокомандующего президента Ильхама Алиева.

Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана, об этом Закир Гасанов сказал на приуроченном ко Дню Победы концерте, на котором выступил ансамбль "Мехтеран" Министерства национальной обороны Турции.

Было отмечено, что Азербайджан празднует День Победы совместно с братским турецким народом, подчеркнуто, что азербайджано-турецкое братство нерушимо.

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Версия на английском языке Zakir Hasanov: Azerbaijan-Turkey brotherhood unbreakable
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov: "Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı sarsılmazdır"

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