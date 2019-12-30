Задержаны нарушившие госграницу Азербайджана граждане Пакистана и Алжира

Продолжаются оперативно-войсковые мероприятия по обеспечению надежной защиты государственной границы и борьбы с фактами нарушения госграницы.

Как сообщили Report в пресс-службе Государственной пограничной службы Азербайджана, 22 декабря на служебной территории пограничного отряда "Гейтепе" пограничных войск ГПС на служебной территории погранзаставы близ села Агалы Билясуварского района задержан мужчина, нарушивший госграницу Азербайджана со стороны Ирана. Было установлено, что нарушителем границы является житель села Захметабад Билясуварского района Дадашлы Парвин Зияфят оглу. Предварительное расследование установило, что 20 декабря он нарушил госграницу в направлении Азербайджан-Иран.

26 декабря на служебной территории пограничного отряда "Худат" пограничных войск ГПС на служебной территории погранзаставы близ села Зейхуроба Хачмазского района задержан нарушитель границы в направлении Азербайджан – Россия, нарушителем оказался гражданин Пакистана Али Юсиф Пакистани 1991 г.р.

27 декабря на служебной территории пограничного отряда "Загатала" пограничных войск ГПС на служебной территории погранзаставы близ села Мазымчай Балакенского района задержан мужчина, нарушивший госграницу из Азербайджана в направлении Грузии. Было установлено, что нарушителем является гражданин Алжира Мухаммед Шариф 1986 г.р.

По всем фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.