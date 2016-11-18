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    Явер Джамалов едет в Пакистан

    Визит продлится с 22-го по 25 ноября

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Ожидается визит в Исламскую Республику Пакистан делегации во главе с министром оборонной промышленности Явером Джамаловым.

    Как сообщили Report из пресс-службы министерства, цель визита заключается в участии на предстоящей 22-25 ноября в Карачи IX Международной оборонной выставке и семинаре "İDEAS-2016".

    В рамках визита также предусмотрены встречи министра Я.Джамалова с официальными представителями Исламской Республики Пакистан и участвующими на выставке руководителями делегаций различных стран. 

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