Явер Джамалов едет в Пакистан

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Ожидается визит в Исламскую Республику Пакистан делегации во главе с министром оборонной промышленности Явером Джамаловым.

Как сообщили Report из пресс-службы министерства, цель визита заключается в участии на предстоящей 22-25 ноября в Карачи IX Международной оборонной выставке и семинаре "İDEAS-2016".

В рамках визита также предусмотрены встречи министра Я.Джамалова с официальными представителями Исламской Республики Пакистан и участвующими на выставке руководителями делегаций различных стран.